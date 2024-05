Иван Черешаров от MasterChef 8: Шарени мезета

Второто за седмицата издание на рубриката Master Зона отново ни отвежда в съседна Турция.

Хоби-готвачът, който познаваме от участието му в MasterChef 8 и който е студент в Истанбул, този път избра вегетарианска рецепта.

Шарени мезета с кисело мляко - приготвят се най-често с кореноплодни зеленчуци - морков и червено цвекло;

View this post on Instagram A post shared by Ivan Cheresharov (@ivanbulbg)

Суровите зеленчуци се рендосват на ситно и се сотират по отделно в тиган с малко мазнина, стрит чесън, сол и пипер; щом се сготвят и омекнат (след около 10 минути) се смесват с пълномаслено или цедено кисело мляко и се получават шарени и полезни разядки.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Вижте рецептата и търсете Иван Черешаров в социалните мрeжи за още идеи.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре, около 12:30 ч. по радио N-JOY.