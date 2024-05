Иван Черешаров от MasterChef 8: Мухамара

В четвъртък Нейа и Иван Черешаров заложиха на постна рецепта в рубриката Master Зона.

Мухаммара е класическа турска разядка, приготвяна от домати, чушки и орехи.

Използват се доматена паста/салча, пиперкова паста, орехи, сос от нар, зехтин, чесън, лимонов сок и галета.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

Всички съставки се счукват на ръка в хаванче или се смилат в блендер до получаването на ароматен и наситено червен крем, декорира се с цели орехови ядки и зеленини по избор.

Чуйте как да си приготвите мухаммара в аудиофайла на страницата.

