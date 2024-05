Иван Черешаров от MasterChef 8: Лаврак локум

Днес в Master Зона с Иван Черешаров готвим ястие с риба.

Лаврак локум е рецепта, която идва от турския морски курорт Айвалък.

Прави се с обезкостено филе от лаврак, което много внимателно се изтънява с кухненско чукче.

В средата на филето се поставят 2-3 лъжици настърган кашкавал, накълцани бадеми, подправя се със сол, пипер, сух риган.

След това изтъненото филе риба се завива внимателно около плънката от кашкавал и ядки - става на топче, овалва в разбито яйце и царевично брашно. Прилага се дълбоко пържене за около 5-6 минути и се сервира с гарнитура от зеленчуци.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Вижте рецептата и търсете Иван Черешаров в социалните мрeжи за още идеи.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

