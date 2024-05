Иван Черешаров от MasterChef 8: Панакота с тахан и пекмез

В последния ден от гостуването на Иван Черешаров в Master Зона ще сервираме десерт.

Панакота с тахан и пекмез - един различен, по-лек и елегантен прочит на иначе тежките и мазнички турски десерти.

Приготвя се идентично на класическата панакота с мляко и сметана в съотношение 7:3 и желатин, но за да й придадем ориенталска нотка добавяме сусамов тахан и гроздов пекмез - два емблематични за турската кухня продукта. Ако искаме да я изведем на по-високо ниво добавяме крем с лешников тахан и бял шоколад и чипс от меренг с розови листа, маково семе и салеп.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

