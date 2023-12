Илиан Илиев и Биляна Владимирова взеха участие в Master Зона

Илиан Илиев и Биляна Владимирова взеха участие в рубриката "Master Зона" по радио N-JOY.

Кулинарният фотограф, който е носител на 7 международни награди, известни като кулинарните „Оскари“ – за кулинарна книга и фотография, и вещата в печивата дама представиха съвместия си проект "Вкъщи - аромати от домашната фурна".

Пред водещата на шоуто "От 10 до 2 с Нейа" те разкриха, че изданието съдържа 92 рецепти за сладки и солени домашни печива.

Изданието е насочено към хората, които ценят уюта и незабравимия превъзходен вкус на домашната храна, приготвена с грижа, старание и любов, ухаеща на детство и спомени. Повечето от нас си спомнят утрините при баба и цялата къща, ухаеща на мекички или баница, и рождените дни с огромната торта... или как са пълнили джобовете с курабийки и са се фукали пред децата на улицата колко вкусни неща прави мама.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте повече за книгата в аудиофайла на страницата.