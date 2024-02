Евтим Стоянов от MasterChef 8: Траханата на баба в нов прочит

В сряда, в новия епизод на Master Зона с Евтим Стоянов от MasterChef 8, продължаваме да опознаваме кулинарните традиции в района на Созопол.

"Искам да споделя любима рецепта, която е завещана от баба ми Мария и е едно изключително традиционно и питателно ястие", каза ресторантьорът.

Снимка: Евтим Стоянов - личен архив

"Домашната трахана е замесена с квасено тесто от бяло брашно и наличните зеленчуци от нашата градина - домат, червен пипер, морков, лук, ябълка, тиква... Ферментацията, която се поддържа 4-5 дни преди да се изсуши, й придава специфичен аромат, лек кисел вкус и я прави подходяща храна за хора със стоммашно-чревни заболявания".

Ако м миналото бабата на Евтим е приготвяла попарка от траханата, с добавянето на сух хляб, сирене, масло и чубрица, то сега той й дава нов прочит, отново с добавянето на умами вкуса, чрез широ тамари соев сос.

За рецептата си ползва хубав странджански бут, бульонът от неговото сваряване, масло, лук, гъби и дехидратиран жълтък.

Снимка: Евтим Стоянов - личен архив

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Очаквайте следващия епизод на рубриката Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре около 12:30 ч. по радио N-JOY.