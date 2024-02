Евтим Стоянов от MasterChef 8: Осолената риба, смокините и умами вкусът

В рубриката Master Зона през тази седмица се срещаме с Евтим Стоянов от Созопол.

Кулинарят, който познаваме от участието му в последния сезон на MasterChef, ни разказа повече за осоляването на риба, "умами" вкуса, празникът на осолената риба, смокините, както и неговия специалитет - десерт с филе от осолена риба.

По българското крайбрежие се осолява риба от поне 3 000 години. Благоприятните условия по българските брегове поддържат традицията жива - климатът е подходящ, солта е с изключително високо качество. Големи солници има в Бургас и Поморие, а най-старото находище в Европа е край Провадия.

Снимка: Евтим Стоянов - личен архив

"Напоследък изключително често се говори за вкуса "умами" - петият вкус. За да се получи този вкус, който е типичен за осолената е риба е нужна качествена сол", разказва Евтим.

Преди три години в Созопол се поставя началото на празника на осолената риба, по време на който тече и конкурс за най-добра осолена риба. В дебютното издание Евтим участва с десерт с филе от сладко-солен пушен чернокоп, който в рамките на 48 часа се дехидратира на 30 градуса, като се намазва старателно от всяка страна със смокинов сироп и се съчетава с хрупкава ванилова бисквита и мус от кестени.

Снимка: Евтим Стоянов - личен архив

"Сиропът и зеленото сладко от смокини си го правим ние. Аз бера смокините, а майка ми е майсторът. Наричам го зеленото злато на Созопол и го инкорпорирам почти навсякъде в менюто на нашия семеен ресторант. Домашният сладолед със зелени смокини, карамелизирани орехи, портокал и корички канела ухажват, пленяват и възбуждат небцето и опиташ ли го веднъж, завинаги остава в съзнанието и сърцето ти. А, когато отпиеш от моята Маргарита със смокинов сироп, започваш да мъркаш като разгонен созополски котарак", завършва Евтим.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

