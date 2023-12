Chef Кустев разкри "69 рецепти с история"

Chef Илиан Кустев сподели своите "69 рецепти с история".

Освен да бъде жури в кулинарно шоу и да твори в ресторанта си, Chef готвачът намери време да създаде и своя книга, която представи в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" по радио N-JOY.

В рубриката "Master Зона" той разкри какво съдържа изданието, защо е озаглавено точно така, както и малко от личните си преживявания по пътя към висшата кулинария.

"27 години от моята кариера избрани моменти са в тази книга, с истории към рецептите - коя рецепта от къде съм я взел, с кого съм я работил. Споменавам мои приятели, мои колеги, места, които съм посещавал, какво съм ял, как съм си го променил това нещо през моята визия, на кого съм готвил определени неща - например има един качамак, който е за Джони Деп... Мисля, че книгата ще бъде много интересна на тези, които имат желание да си я закупят", каза Chef Кустев.

Той също така сподели, че има празничен подарък за хората, които ще поръчат книгата "69 рецепти с история" от неговия сайт chefkustev.com. Те ще получат изданието с автограф и лично послание от него.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.