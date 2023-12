В началото на новата работна седмица Chef Илиан Кустев гостува в студиото на радио N-JOY.

Талантливият кулинар взе участие в рубриката Master Зона в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и разказа повече за ролята си на член на журито в осмия сезон на Master Chef.

Пред водещата на обедното шоу той разкри, че има пръст в телевизионното предаване още от първия му сезон, тъй като е подбирал участниците.

Също така сподели, че заедно с Chef Александър Таралежков и ресторантьора Явор Сарафов са се сработили лесно и много са се забавлявали по време на съвсестната си работа.

Chef Кустев коментира упреците на част от аудиторията за избора на победител във формата и защити решението на журито Марианна Александрова да е тазгодишния носител на титлата. Какво е наклонило везните в нейна полза, а не в полза на Осман? Екстравагантна ли е Биляна, която също беше част от Топ 3?

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Отговорите на тези въпрос чуйте в аудиофайла на страницата и очаквайте Chef Илиан Кустев и следващата седмица, когато ще ни представи книгата си "69 рецепти с история".