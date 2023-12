Chef Александър Таралежков стана част от рубриката Master Зона

Chef Александър Таралежков взе участие в рубриката Master Зона по радио N-JOY.

Чаровният кулинар, който беше част от журито на осми сезон на MasterChef, разговаря с водещата на шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Той сподели, че като един от журито е усетил голямата отговорност, която носи: "Усетиха се доста емоции около финала, около избора, около това, че заставаш в позицията на някой, който съди другите. Според мен не се вижда на самия екран какво предизвикателство е това за участниците".

Chef Таралежков разкри, че с останалите членове на журито, Chef Илиян Кустев и ресторантьорът Явор Сарафов, са много различни като хора, но е установил че между тях се е получило много добро допълване и цялост.

Той допълва: "Това разнообразие важно за вземането на тези решения, защото не винаги сме, разбираме се, но не винаги сме единодушни, имаме си различните мнения".

Снимка: bTV Media Group

Chef Александър Таралежков сподели какво мисли за финалистите Марианна, Биляна и Осман.

"Аз много ги харесвам като персонажи. Отново те са изключително разнородни. Може би, това което представя като стил, като кухня, Осман имаше този елемент със сърмите, това разбира се за мен е изключително подкупващо... Но беше успорвано. Когато има такова нещо, значи че хората се интересуват, че има значение и за мен като цяло е важно да се развива кулинарната сцена в една по-вълнуваща посока".