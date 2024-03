Биляна Стамова от MasterChef: Соба нудли

В четвъртия делничен ден от седмицата се спираме на още една бърза рецепта в рубриката Master Зона.

Биляна Стамова - кулинарната фурия и финалистка от осми сезон на MasterChef днес предложи да посетим Азия.

Със своята рецепта тя ни отведе в Япония, като припомни, че азиатската кухня дава редица възможности за бързи ястия.

Изборът на Биляна днес е да си приготвим соба нудли. Нейната версия е за вегански вариант, но спрамо личните предпочитания, не пречи да се добяват риба тон или телешко месо.

За соса и необходим соев сос, оризов оцет, малко захар, сусамово олио, черен пипер, сок от лайм, зелен лук и сусамово семе.

Снимка: Биляна Стамова - Личен архив

Чуйте повече от аудиофайла на страницата.

Можете да открите Биляна за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" всеки делничен ден, около 12:30 ч. по радио N-JOY.