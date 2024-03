Биляна Стамова от MasterChef: Скумрия плакия

След като започнахме седмицата в рубриката Master Зона с разходка до Южна Франция, а после и до Близкия Изток, днес с Биляна Стамова оставаме у дома и ще си приготвим риба.

Пловдивчанката ни предложи днес да си направим скумрия плакия, но в бърз и по-модерен вариант.

Ако знаем как да сготвим "рибата на шефовете", както я наричат, тогава тя няма да има специфичната горчивина и агресивна миризма.

Филетирана риба се овкусява с малко сол и лимонов сок, не се добавя мазнина, тъй като скумрията е мазна. Отделно в тавичка си приготвяме чери, чесън, каперси, зехтин, олио и малко фенел. Печем за по 12 минути и после го събираме красиво в една чиния.

Снимка: Биляна Гавазова

Фенелът повдига нивото на познатата плакия. Той е известен също под името резене. Това е тип копърово растение, което може да се консумира, както прясно - например в салати, така и сготвено - в супи или както в случая в рибата плакия.

Можете да открите Биляна за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Снимка: Биляна Гавазова

