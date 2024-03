Биляна Стамова от MasterChef: Кофта кебап

Във вторник в рубриката Master Зона отпътуваме към Близкия Изток.

Биляна Стамова, финалистка от осми сезон на MasterChef, избра да ни разкаже повече за едно типично за тези географски щирини ястие - кофта кебап.

Традиционният се приготвя с агнешко месо, но може да се използва и телешко. Каймата се овкусява с хариса - типична за Близкия Изток подправка на базата на люти чушки и различни подправки, която може и у нас да се намери готова.

За да се балансира пикантността се добавя някакъв тип сирене - прясно, котитидж, заквасена сметана. Хапваме го например с мариновано червено зеле и плосък хляб.

Всичко това се приготвя бързо и лесно за 15-тина минути.

Снимка: Биляна Стамова - Личен архив

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

В допълнение на френската линия може да се приготвят кростини с круша и орехи.

Можете да открите Биляна за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" всеки делничен ден, около 12:30 ч. по радио N-JOY.