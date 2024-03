Биляна Стамова от MasterChef: Как да улесним готвенето?

В последния за седмицата епизод на рубриката Master Зона получихме няколко полезни съвета от финалистката в MasterChef 8 Биляна Стамова.

Винаги е от полза да имаме някакви готови печени зеленчуци. Те могат да ни послужат като чудесна основа за гарнитура, за пюре, за супа или за салца.

Когато имаме повече време можем също така да изпечем месо, което после да ни е под ръка за един много изискан сандвич.

Не е нужно да изхвърляме зеленчуци, остатъци или кости - те са много добра основа за бульони, които може да замръзяваме и след това да използваме при нужда.

Сухият хляб може да се превърне в галета или пък в едри трохи, които да се овкусят с чесън и свеж магданоз, а от стар хляб могат дори да се направят сладки.

Снимка: Биляна Стамова - Личен архив

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Можете да открите Биляна за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" всеки делничен ден, около 12:30 ч. по радио N-JOY.