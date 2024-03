Биляна Стамова от MasterChef 8: Салата Ница

В седмицата, в която изпращаме зимата и посрещаме пролетта, в рубриката Master Зона сме в компанията на финалистката от осмия сезон на MasterChef Биляна Стамова.

Усмихната кулинарка реши да ни въведе в новия сезон със свежи идеи, подходящи за хората със забързано ежедневие.

В понеделник тя ни отведе в Южна Франция и ни предложи да си подготвим салата Ница (Salade niçoise).

За нея се използват риба тон, сварени яйца, френски зелен фасул, варени картофи (най-добре пресни), свежа салата, чери домати и за дресинга аншоа, каперси, оцет, зехтин, магданоз и пипер.

Чуйте подробност в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Снимка: Биляна Стамова - Личен архив

В допълнение на френската линия може да се приготвят кростини с круша и орехи.

Можете да открите Биляна за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" всеки делничен ден, около 12:30 ч. по радио N-JOY.