В сряда, в рубриката Master зона, Тоби Димова от MasterChef 8 ни направи свежо предложение и ни разказа повече за аспержите.

Наричани още "кралски зеленчук", те са били предпочитана храна от Краля Слънце, който пожелал градинарите му да ги отглеждат целогодишно, за да може да си ги похапва винаги.

Аспержите в днешно време се възприемат по-скоро като екзотичен зеленчук, но България е била най-големият производител на аспержи в Европа в началото на ХХ век. Определяни за буржоазна храна след 1944 г. те изчезват от българския пазар.

Снимка: Тоби Димова - личен архив

За радост на мнозина кулинари и чревоугодници напоследък аспержите се завърнаха в търговската мрежа и вече можат да бъдат намерени почти навсякъде.

Снимка: Тоби Димова - личен архив

Тоби сподели как тя самата ги подготвя за термична обработка и предложи да си направим бланширани аспержи с поширано яйце и сос холандез.

Чуйте подробностите в аудиофайла на страницата.

