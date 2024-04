Кога е най-подходящият момент за нови инициативи и ново начало според астрологията?

Какво да направим, за да имаме повече енергия преди всеки нов старт в живота си?

Инспектор N-JOY и астрологът Деница Красимирова знаят кога е точното време.

Чуйте повече в рубриката “Марс и Венера”.