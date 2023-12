Продължаваме празничната рубрика „Вкусът на празниците“ с Нейа и Гери Баева с апетитна нова тема.

Какво да подарим на близките си тази Коледа?

Отвъд класическите подаръци – чорапи, тиган или пижама – съществуват и по-нестандартни идеи, с които бихме могли да зарадваме любимите хора. Гарантиран успех имат вкусните подаръци.

Любима рецепта е домашната гранола – печена смес от овесени ядки, сушени плодове, семена и подсладител по избор. Буркан от тази здравословна вкусотия със сигурност би спечелил овациите. Освен за закуска, тя перфектно влиза в ролята и на снакс, който да си хапваме пред телевизора.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Geri Baeva (@beyond.the.yummy)

Друг оригинален подарък, с който без съмнение ще изненадаме приятно близките, е асорти от домашни коледни сладки, изящно подредени в кутия за чай с няколко отделения. Маслени сладки, курабийки, целувки – вниманието, което сме отделили на нашия любим човек няма да остане незабелязано, а след изяждането на вкусния подарък ще остане топлият спомен за него.

Ако пък искаме да подарим на близкия човек кулинарно преживяване, можем да приготвим смес за сладкиши и, красиво опакована в празничен буркан, да му я връчим заедно с рецептата, която можем да намерим в Instagram страницата на Гери Баева - Beyond The Yummy.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

