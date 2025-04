"Самотата на простите числа" и "Вяра на баба Вера"

"За книгите и други приятели" е рубриката, която слушаме всеки четвъртък в шоуто на Инспектор N-JOY.

В нея Станислава Георгиева - Съни днес отново ни запозна с две заглавия - едно за големите и едно за малките читатели.

Романът на Паоло Джордано "Самотата на простите числа" е необичаен разказ за самотата на две крехки души.

Прекрасната книжка за децата е "Вяра на баба Вера" на Вяра Георгиева пък носи аромата на препечени филийки с масло и сладко и билков чай.

Чуйте повече за двете книги в аудиофайла на страницата.