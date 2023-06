"Първият ден от моя живот" и "Винаги ще те обичам"

И тази сряда в рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ще се запознаем с две литературни заглавия - едно за възрастни и едно за деца.

Темата в "Първият ден от моя живот" на италианския сценарист и режисьор Паоло Дженовезе са вторите шансове. Книга за порасналите, която оставя чувство на оптимизъм след прочитането й.

За малчуганите е книжката "Винаги ще те обичам" на Марк Сперинг и Алисън Браун. В нея главни герои са мама и дете мишле, които ни разкриват голямата магия - обичта.

