Общата кауза и Зевс

В днешния епизод за големите читатели Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ще представят една "Дървесна история" на американския писател Ричард Пауърс, отличен с награда „Пулицър“ за художествена литература. Основната тема на романа обхваща една обща кауза - природата и връзката на хората с нея.

За малките читатели водещите са подготвили книжка на Катя Антонова - „Зевс“. Разказва се за най-грозното, глупаво и зло куче, което бива приютено от малкия Виктор. След като изминава година, кученцето няма никакво подобрение и родителите на момчето решават да го оставят в приют. Как обаче постъпва Виктор?

Книжката дава добра възможност на родителите да попитат децата си как те били постъпили в такава ситуация преди да прочетат края.

Чуйте повече за произведенията от аудиофайла по-горе в статията.