"Мрежа от шепот" и „Зайчето Питър: Белята не идва сама“

И днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ни канят в радиочиталнята с рубриката "За книгите и други приятели".

"Мрежа от шепот" на Чандлър Бейкър е книга, която повдига въпроса за тормоза на работното място и по-точно този, свързан с посегателството над личността. Сюжетът се развива около работата на три жени в голяма американска компания. На пръв поглед всичко, което ще доведе до фаталния ден, започва с една електронна таблица с имена на мъже, детайлно описваща техните злоупотреби и агресивно поведение за жени на работното място...

Съни избра за малчуганите интересните приключения на зайчето Питър - умник, който обича изобретенията и новите дни, които дават шанс за бели и още по-добри изобретения, с които да прикриваме белите или поне да опитваме. Този път Питър оставя кални лапки на чисто изпраните чаршафи на мама Зайка и тази виновна ситуация изисква спешно неговите умения за изобретения... Разкъсът е от Рейчъл Брайт в книгата „Зайчето Питър: Белята не идва сама“.

Подробности за двете книги чуйте в аудиофайла на страницата.