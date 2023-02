"Малинверно" и "Биберонът на Кики"

В рубриката "За книгите и други приятели", както винаги в четвъртък, Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ни отвеждат на пътешествие в света на книгите.

Днес Съни ни запознава с "Малинверно" на италианския писател Доменико Дара. Главният герой, който носи същото име, е библиотекар. Неговият баща е работил във фабрика за претопяване на книги, който след 14-тата подарена книга е поискал ръката на бъдещата си жена. След 27-та книга правили любов, а сред 42 книги се оженили. Докато техният син спасява книгите от разруха и се грижи за тях в местната библиотека, съдбата му отрежда и нечие друго спасение - това на мъртвите души... Как библиотекарят става пазител на местното гробище и как се влюбва там - чуйте в аудиофайла на страницата.

Там ще откриете и заглавието за малчуганите - "Биберонът на Кики" от Естер ван ден Берг, която идва в помощ на родителите, които се опитват да откажат своите мъничета от бибероните. В историята се разказва за Кики - морско свинче, с розово носле и големи кафеви очи, което е неразделно със своя още по-голям биберон. За майката на Кики е важно зъбките му да растат здрави и за това решава да научи какво другите животни правят със своите зъбки...