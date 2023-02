Как да си "Лекар сам на себе си" и може ли Еди да се научи да лети?

В рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни отново ни представят любопитни заглавия от книжния пазар.

За тези, за които все още е трудно да се оттласнат от рутината на старата година, а искат да направят промяна в полза на своето здраве е книгата "Лекар сам на себе си" от Д-р Фредерик Салдман. Посланието в нея е базирано на превенцията - не чакайте болестта да се прояви, създайте среда, в която тя не може да се развива. Никога не е късно да започнете да я прилагате.

Доброто здраве е само на една страница разстояние!

За малчуганите днес Съни е избрала "Еди се учи да лети" от Катарина Мацурова. Еди е емуподобна птица, с дълги врат и крака, и с малка глава, но много, много симпатична. Той не може да лети, защото никой не го е научил. За това неговият приятел Ърнест, който е малко кафяво мече, се заема да научи Еди да лети. Повече подробности, за това през какви премеждия преминават те, може да чуете в аудиофайла на страницата.