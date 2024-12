В последния епизод на рубриката "За книгите и други приятели" за 2024 г., Станислава Георгиева-Съни предложи на Инспектор N-JOY и слушателите още две книги.

Чуйте повече за "Днес не ми се излиза" от Неда Узунколева и "Един уютен зимен ден" от Елиза Уилър в аудиофайла на страницата.