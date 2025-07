„Да бди над нея“ и „Гръм“

"За книгите и други приятели" е рубриката от шоуто на Инспектор N-JOY, в която всеки четвъртък Станислава Георгиева - Съни ни запознава с по две заглавия - едно за възрастните и едно за децата

Жан-Батист Андреа се сдобива с награда „Гонкур“ за 2023 г. с романа си „Да бди над нея“. Освен историята на гениалния скулптор Микеланджело Виталиани, чиято Пиета е така въздействаща, че предизвиква необясними реакции у наблюдаващите, правим разходка из Италия през първата половина на XX-ти век. Любовта и загубата са движещи мотиви в този великолепен роман.

От златната колекция вълшебни приказки на Дисни, историята в „Гръм“ е в помощ на децата за разбиране на това как се придобиват суперсили. Ставаме герои с желание и упорство, и малкото обикновено кученце Гръм ни води по пътя на това израстване.