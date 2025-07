„Непокорните“ и „Страхопъз“

Четвъртъците в шоуто на Инспектор N-JOY са посветени на книгите в рубриката "За книгите и други приятели", а Станислава Георгиева-Съни отново ни предложи по едно заглавие за възрастните и по едно за децата.

Връзките между и сред жените са темата, по която Емилия Харт е създала романа си „Непокорните“. С историите на три поколения жени се възпява жената и нейната съзидателна сила. С интригуващ сюжет, добро темпо, сложни характери, обследва връзката между поколенията, приемствеността, от която черпим вдъхновение.

Заглавието „Страхопъз“ от поредицата „Смелчо и Страхчо“, създадена от Пламена Йосифова, е чудесен начин да помогнете на детето си в преодоляване на страховете. Взимате за пример Мая и Смелчо, въртите педалите и смалявате Страхчо. Една пъстра образователна история, създадена с обич и разбиране към потребностите на децата ни!

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.