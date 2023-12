В последната седмица преди Коледа се пренасяме в света на рубриката „Вкусът на празниците” с Нейа и Гери Баева.

Как да се подготвим успешно за празниците без стрес и напрежение?

Пътят към потапянето в коледния дух започва от вкъщи. Какъв по-добър начин да почувстваме празничното настроение от това да го поканим у дома? Дали чрез красиви малки светещи къщички,свещи с празничен аромат или ръчноизработени венци, винаги можем да направим домашния уют малко по-коледен.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Един от най-важните аспекти в подготовката обаче е трапезата. Ако започнем с планирането на храната отрано, можем да си спестим значително количество стрес. Чудесен начин да подобрим своите умения в кухнята, а и да подарим на себе си и своите близки месец, изпълнен с вкусни лакомства, е да посветим декември на приготвянето на коледни сладкиши. Можем да намерим безброй лесни рецепти, които да разнообразят нашето ежедневие без излишно напрежение.

Още от съветите чуйте в аудиофайла на страницата, а повече празнични идеи можете да откриете в Instagram страницата на Гери Баева - Beyond The Yummy.