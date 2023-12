Как да приготвим най-вкусните сарми?

В средата на седмицата отново влизаме в кухнята на рубриката „Вкусът на празниците” с Нейа и Гери Баева. Днес темата са любимите празнични сарми.

Във всяко семейство поколения наред се предават бабините рецепти и традициите в кухнята. Тези обаче, които са решили тази година да експериментират по време на приготвянето на празничните ястия, в днешната рубрика ще намерят изпитана, но нестандартна рецепта за едно от най-обичаните български ястия – сармите.

За 12-14 сарми са ни необходими половин кисело зеле, праз, гъби, ориз, сушени чушки и шепа стафиди, които да добавят вълнуваща нотка към традиционния вкус. Задушаваме всички съставки за пълнежа на сармите, а зелката почистваме и подготвяме за сгъване. Удобен трик е поставянето на листото в черпак и добавянето на плънката върху него – по този начин избягваме борбата с най-големите сарми.

За да останат сочни нашите кулинарни произведения, по време на печене ги покриваме с две зелеви листа, които премахваме едва в последните десетина минути от престоя им във фурната. Резултатът е приятен загар върху вече зашеметяващите ни сарми.

Пълната рубрика чуйте в аудиофайла на страницата, а тази и още много вкусни рецепти можете да намерите в Instagram страницата на Гери Баева – Beyond The Yummy.