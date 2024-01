Идея за уикенда - възрожденската красота на град Котел

В петък имаме възможност да слушаме рубриката "Идея за уикенда", която редакторът на сайта www.njoy.bg Цвети Симеонова подготвя за слушателите на шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Днес предложението е да потеглим към Източна Стара планина, на около 50 км. от Сливен, а именно до град Котел.

Разположен в красива котловина, заобиколена от всички страни със стръмни ридове, Котел все още пази част от възрожденския си облик и привлича туристи с богатата си история и красива архитектура.

В миналото градът е бил възрожденско, книжовно и бунтовно средище. Ако сте внимавали в часовете по история, знаете, че Котел е родно място на някой от най-големите просветители и възрожденци, сред които Петър Берон, Софроний Врачански, Георги Раковски, Неофит Бозвели и много други.

И така какво да правите, когато отидете в Котел?

Разходете се в квартал Галата, намира се в центъра на града и ще ви върне назад във времето, с автентичния вид на над 110 къщи от Възраждането със солидни каменни основи, построени от дърво с прекрасна дърворезба, големи стрехи и красиви дворове. Ако искате да научите повече за възрожденския бит и култура в град Котел, не пропускайте да посетите Етнографския музей в Кьорпеевата къща.

В "Галатанско училище" пък можете да разгледате експозицията “Старокотленски килими и тъкани”. Котел е най-старият и един от най-значимите центрове на килимарството в България. Можете да видите килими на около 150 години и да проследите как се развивал този занаят през годините.

В центъра на Котел се издига внушителен монумент "Пантеонът на Георги Раковски и музей на котленските възрожденци". Широкото стълбище на Пантеона отвежда пред мраморен саркофаг, където намират покой костните останки на един от основоположниците на националналната борба за освобожение на България - Георги Стойков Раковски. Музейната експозиция се състои от четири зали, които са тематично обособени: “Будители”, “Просветители”, “Бунтовници” и “Революционери”.

Без съмнение за малките приключенци най-интересен ще бъде Природонаучният музей в град Котел. Над 30 000 животински и растителни видове, които показват природното разнообразие в региона са представени, в среда пресъздаваща естествената им природа. Изложени са редки видове застрашени от изчезване като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Особен интерес представляват дарените кралски пингвин, мангуста, крокодил и др.

Ако събирате печати в своята книжка на "100 национални туристически обекта" не забравяйте да я вземете.

Тази разходка можете да комбинарате и с посещение в селата Жеравна и Медвен, но за тях ще ви разкажем следващия път.