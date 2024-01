Идея за уикенда - разходка назад във времето - село Жеравна

Миналата седмица в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" в рубриката "Идея за уикенда" с Цвети Симеонова говорихме за възрожденската красота на град Котел. Днес ви предлагаме да комбинирате посещението си в Котел с разходка до село Жеравна.

Родното село на Йордан Йовков и негово вдъхновение пази своя възрожденски дух и до днес. Село Жеравна е национален архитектурен резерват и със сигурност ще ви впечатли със своите 172 къщи паметници на културата, малките калдъръмени улици и живописна природа.

В миналото Жеравна е бил занаятчийски и културен център. Смята се, че точно там е направен първият препис на "История славянобългарска". Днес по малките улички също можете да видите дюкяни, работилници, павильончета със сувенири, който допълват усещането за връщане назад във времето.

Името

Като чуете Жеравна, първата асоциация е птицата Жерав, но там Жерави няма. Според една от теориите селото носи името на реката, която минава през него, наричана "Зервона" и от там "Жеравна", другата теория е свързана с славянската дума за воденица "Жерки", тъй като по протежението на реката е имало много воденици и пак с времето видоизменено до Жеранва.

Къща-музей „Йордан Йовков“

Започваме разходката си от гордостта на село Жеравна, родната къща на големия български писател Йордан Йовков. Тук той е роден и отраснал, а местните песни, поверия и легенди са вдъхновение за творчеството му. В музея можете да видите колекция от произведения на писателя, лични вещи, писалката, с която е написал "Старопланински легенди". Много вълнуваща е картата на Жеравна, на която са отбелязани места, свързани с разказите в сборника "Старопланински легенди" - калдъръмените улички, кафенето на Димчо кехая, сапунджийницата на дядо Руси.

Можете да разгледате още Музея „Руси Чорбаджи“ и Къща-музей „Сава Филаретов“. Домовете на тези видни личности разкриват не само семейните и родови истории но и тази на цялото село.

Освен поглед в историята, Жеравна може да предложи експозиция от над 450 творби на най-добрите български художници. Те се намират в Картинна галерия "Христо Тодоров", любопитното за нея е, че се помещава в сградата на старото класно училище, и показва творчеството на художниците Стоян Цанев, Марин Подмолов, Христо Тодоров и мн. др.

Без съмнение най-голямото събитие в Жеравна е "Фестивалът на фолклорната носия". Той се провежда в края на месец Август в местността "Добромерица" край Жеравна. И пресъздава типичната атмосфера от годините на националното ни Възраждане. В рамките на три дни поситетелите на фестивала се връщат назад във времето и се приближават до българския бит от преди 100 - 150 години. Строг правилник придава пълна автентичност на обстановката. Всички посетители трябва да носят носии, съвременните предмети, без които не можем в ежедневието си са забраненеи, не се допускат телефони, камери, фотоапарати, слънчеви очила, ръчни часовници и др. но пък можете насладите на традиционни български храни, музика и танци и много добро настроение.