Идея за уикенда - Парк-остров Свобода - гр.Пазарджик

Парк върху остров? Как ви звучи това?

Тази седмица с рубриката "Идея за уикенда" ще ви отведем до град Пазарджик и емблематичния за Парк-остров "Свобода".

Паркът се намира на брега на река Марица и е прекрасно място за семейна разходка, предлагащо забавление за малки и големи.

Да започнем от любимите на децата животни. В парка има малък зоопарк, в който могат да бъдат видяни лъвове, тигри, маймуни, сурикати, различни птици, елени и др. животни.

Не далеч от тях има кът с динозаври. Фигури на шест динозавъра са разположени между дърветата в парка и зловещо реват, когато ги доближиш. До тях е паркирана и колата на Фред Флинстоун.

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

Забавна атракция е Алеята на кривите огледала, която предизвикава искрен смях в малки и големи.

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

В специален Приказен кът са разположени фигури на Снежанка, Пепеляшка, Ян Бибиян и други любими детски герои.

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

Една от впечатляващите забележителности в парк-остров „Свобода“ са трите Люлки на художници, уникален скулптурен проект посветен на трима от най-известните художници в света Ван Гог, Салвадор Дали и Пабло Пикасо.

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

Ако сте изморени след всичко това можете да поседнете на най-дългата пейка в България, тя е с дължина 1014 метра и места за 2000 души.

Освен забавления и атракции, парк-остров "Свобода" предлага и една съвсем нова забележителност. Това е "Градината на света" тя събира растителни видове от България, Балканите, Европа и света, в красива градина с фонтани, места за отдих, красиви скулптури, лятна сцена и амфитеатър.

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

Идеята на градината е да носи посланието за мир, затова там гори и "Вечният пламък на мира"

Снимка: Радио N-JOY / Цвети Симеонова

Слушайте рубриката "Идея за уикенда" с водещи Нейка Димитрова - Нейа и Цвети Симеонова в аудиофайла на страницата.