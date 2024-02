Идея за уикенда: Град Ловеч

В седмицата, в която отбелязахме 151-вата годишнина от смъртта на Васил Левски, Цвети Симеонова ни разходи до града, който Апостолът е избрал за революционна столица в България – Ловеч.

Град Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Историческите свидетелства за първите жители на Ловеч са от времето на траките - 4 и 3 век пр. н. е., и носи тракийското име Мелта, по-късно градът се превръща във важна стратегическа точка за римляните и носи римското име Президиум. През средновековието е бил важен военно-стратегичеки център известен като "Ловъц" - град на ловци и така до днес остава името Ловеч.

Много населени места имат своите символи. За Ловеч това е Покритият мост – емблематична архитектурна забележителност и част от герба на града. В края на XIX в. жителите на Ловеч се обръщат към самоукия майстор Колю Фичето с молба да построи покрит мост с дюкянчета. Строежа започва през 1874 г. и завършва през зимата на 1876 г., през 1925 г. мостът е унищожен от пожар, след който е реконструиран и ремонтиран няколко пъти, а сегашният си вид пази от 80-те г. на миналия век и се доближава максимално до оригиналния мост на Кольо Фичето. Днес символът на Ловеч е оформен като "Улица на занаятите" свързваща стария с новия град. Магазинчетата и ателиетата разположени на моста предлагат продукти на български народни занаяти и демонстритат на живо изработката на изделията си - Везбарство, дърворезба, гравьорство, кожарство, плъстене, керамика.

След като преминете по "Покрития мост" се връщате назад във времето в Архитектурно - историческия резерват Вароша. Той включва старата градска част по десния бряг на река Осъм. Разхождайки се по красивите улички ще видите над 200 възрожденските къщи - исторически и архитектурни паметници на културата построени предимно през 70-те години на ХІХ в.

В резервата се намира Музеят "Васил Левски", където можете да видите най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски, както и лични вещи и документи на съратници и сподвижници на Апостола, на участници в Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877-1878).

В най-високата част на стария град се издига Паметника на Васил Левски. Той е открит на 27 май 1964 г. и е най-големият и внушителен паметник на Васил Левски в България. Един от символите на града и част от герба му в продължение на 40 години. Непосредствено до паметника на Васил Левски е Ловешка средновековна крепост, с която да продължите своята историческа разходка. През 1187 г, точна там е подписан мирния договор между Византия и братята Асен и Петър поставящ началото на Второто българско царство.

В границите на Архитектурно-историческия резерват Вароша попадат още църквите "Св. Неделя" и „Успение Богородично”, Регионалния исторически музей, Владишкия конак, Старата градска баня „Дели Хамам“, родните къщи на много бележити българи Парк Стратеш, Белия паметник, Черния паметник, Алея Баш бунар, Художествена галерия, Ловешки зоопарк и др.



Паркът Стратеш, намиращ се на десния бряг на река Осъм е чудесно място за отдих и почивка сред природата. Паркът е известен още и като „Люляковият” заради многото растения от този вид. Ако искате да се полюбувате на нежните цветове и неповторимия люляков аромат, задължително трябва да посетите градът на люляците през пролетта.

В град Ловеч има Алея на космонавтите. Това не е случайно разбира се, Ловеч в родният град на първият български космонавт Георги Иванов. Алеята на космонавтите е създадена от космонавти и астронавти от различни държави посетили града. Оформена е като малък парк и място за памет и отдих.

С годините град Ловеч се доказал като културен и туристически център, който привлича посетители с богатата си история, паметници на културата и уникални природни красоти. В областта има много пещери Съевата дупка и Деветашката пещера, Стълбицата, Гарваница и др. Крушунските водопади.

