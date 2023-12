Идея за уикенда - Ледени пързалки на открито 2023

Традиционно свързваме празниците с обилни трапези и много хапване...

Рубриката "Идея за уикенда" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" тази седмица ще ни накара да се раздвижим, да изгорим малко калории и да поогладнеем малко преди празничната вечеря при баба, защото тя със сигурност ще се е приготвила с много вкусотии.

Редакторът на njoy.bg - Цвети Симеонова избра да ни отведе на кънки на лед. В последните години ледените пързалки на открито са все по-популярни и са страхотно забавление за всички възрасти. Освен това карането на кънки е отличен начин да поддържаш физическата си форма, като работиш над всички мускули. А пък изживяването е перфектен подарък за приятели или семейството.

Не се притеснявайте ако нямате опит - на всяка пързалка ще ви обясняват основните неща, а голяма част от тях предлагат и инструктори срещу заплащане, както и помощни уреди като пингвини, мечета и други фигури, с които да се придвижвате по-лесно по леда, докато овладеете пързалянето.

СОФИЯ

Ледената пързалка "Ариана" в Борисовата градина е една от най-големите открити пързалки у нас с 1400 кв.м. площ. Покрита е с шатра и работи денонощно, така че ако ви се прииска да карате кънки в 3 през нощта, там можете да го направите.

Оставаме в района на Борисовата градина - Ледената пързалка на стадион Юнак - работи всеки ден от 10 до 23 часа. Освен часове за свободно каране, пързалката предлага тренировъчни занимания с професионални инструктори за деца от 4 до 12 години, всяка събота и неделя.

Столичния парк "Възраждане" също има ледена пързалка. Разположена на 800 кв. м. тя е достатъчно голяма да приеме до 100 души наведнъж. Работното й време от 10 до 21 часа. А през уикендите можете да се запишете за сесии с инструктори, които да ви дадат съвети и помощ.

Ако пък искате да се пързаляте в малко по-приказна обстановка, можете да посетите Киноцентър Бояна и да карате кънки на "Замръзналата улица" част от тазгодишното празнично събитие "Приказна коледа в Ню Йорк".

РУСЕ

Откритата ледена пързалка в Русе и тази година се намира на площад Св. Тройца до Държавна опера Русе. Работното й време от 10 до 22 часа. Леденият парк предлага разнообразни активности и изненади за най-малките. През уикендите можете да срещнете приказни герои на леда, а на 25 декември Дядо Коледа ще раздава подаръци на послушните деца.

ВАРНА

Ледената пързалка във Варна се намира на Морска гара в увеселителния парк Varna Fun Port, където тази година е и Коледния базар на морската ни столица.

ШУМЕН

Откритата ледена пързалка в град Шумен се намира пред Спортна зала Арена Шумен. Разположена е на обща площ от 350 кв.м. и работи всеки ден от 10 до 22 часа. Ако сте начинаещи не се притеснявайте двама професионални инструктури, ще ви помогнат да се научите да се пързаляте.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ледената пързалка "Веселие" във Велико Търново е разположена пред Двореца на културата и спорта "Васил Левски" и очаква малки и големи за забавления на леда от 9 до 21 часа.

ПЛОВДИВ

Ледената пързалка в Пловдив се намира в сърцето на града на Площад Централен. Ледения парк работи от 11 до 22 часа всеки ден. Затова ако сте в Пловдив слагайте топлите дрехи и отивайте да се забавлявате.

СЛИВЕН

В Сливен ледената пързалка очаква своите посетители всеки ден от 9:30 до 22:30 часа.