Идея за уикенда - кулинарни фестивали

Тази седмица в рубриката "Идея за уикенда" водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа и редакторът Цвети Симеонова си говорят за тематични празници в различни населени места, с които можете да разнообразите уикенда си.

Фестивал на самардалата, село Конаре

Самардалата е тревисто растение от семейство лукови, което расте в Югозточна България. То има силен аромат и остър лютив вкус, най-често се използва след като бъде изсушено със сол. Добавя се към зеленчукови ястия, картофи, яйца и ориз. Самардалата има лечебни свойста и помага за превенция на редица сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно, атеросклероза дори рак.

На 30 март в село Конаре, община Гурково, ще се проведе Фестивалът на самардалата. Събитието ще започне в 9:30 часа и програмата му включва бране на самардала и дефиле с шълни кошници, демонстрационни работилници за приготвяне на ароматната трапезна подпраква, както и музикална програма подготвена от фолкорни състави от региона. Фестивалът има и благотворителна кауза - реставрация на двора на храма “Света Троица” в селото, който е паметник на културата с национално значение.

Празник на Цалапишкия бабек и вино

Тази събота (30 март) в село Цалапица ще се проведе празникът на Цалапишкия бабек и вино. Мястото е около Откритата сцена в парка на село Цалапица. Събитието е посветено на опазване на старите български традиции чрез представяне на типичният за района вкус на фона на народна музика, песни, хора и танци.

Празник на лучника, с. Горно Пещене

За финал ви представяме още едно събитие свързано с традиционна българска храна. Този път се отправяме към северозападна България във рачанското село Горно Пещене. Тази неделя (31 март) там ще се проведе Празник на лучника.

Лучникът е постно ястие, което се приготвя от тесто и лук, съставките и начинът на приготвяне оставяме на вас да откриете и ви споделяме, че от 11 часа в неделя можете да посетите село Горно Пещене, да се насладите на много музика, танци и забавления, дори да се включите в конкурса за най-вкусен Лучник.

Рубриката "Идея за уикенда" се излъчва всеки петък в шоуто "От 10 до 2 с Нейа". Ако желаете да представим ваше предложение за дестинация - пишете на [email protected].

Your browser does not support the audio element.