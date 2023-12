Идея за уикенда - Кога грейват празничните светлини в част от градовете у нас?

Настъпи последният месец от 2023 година, който ни потапя в своята приказност, уют и светлина. Празничната еуфория у нас вече се усеща, а неизменна част от нея са и коледните светлини. Рубриката "Идея за уикенда" с Нейа и Цвети Симеонова ни разходи из страната, за да ни запознае кога и къде ще грейнат те във всеки град.

В София празничните светлини на коледното дърво ще заблестят тази вечер (1 декември), точно в 19 часа в новото пешеходно пространство на столицата около храм-паметника "Св. Александър Невски". Програмата ще включва концерт на детски танцови и музикални състави както и среща с Дядо Коледа.

В Пловдив светлините на елхата над покрития фонтан ще грейнат отново на 1 декември в 17:30 часа, а събитието ще бъде съпроводено също така от празнична музикална програма. Пловдивските културни институти вече обявиха афишите си за целия месец декември.

Светлините на коледната елха в Русе пък ще грейнат на 1 декември в 18 часа, като половин час по-рано ще има концерт с участието на състави и изпълнители от града. Със събитието ще бъде поставено началото на Коледно-новогодишния фестивал, организиран от община Русе.

Коледната украса в града на липите Стара Загора също ще заблести на 1 декември. Жителите могат да отида на площада пред сградата на Общината в 16:30, когато ще започне празнична програма с ангели и джуджета и, разбира се, Дядо Коледа.

От 17:30 часа на 1 декември в Плевен на площад Възраждане преди да грейнат празничните светлини Джуджето Слушко - Непослушко ще зарадва децата с приказен детски спектакъл.

С музика и добро настроение ще бъдат запалени коледните светлини във Велико Търново на 1 декември от 17 часа пред сцената до Общината.

На 6 декември, празникът на град Бургас, от 17:30 часа на площад Тройката ще се състой празничен Никулденски концерт и ще бъдат включени светлините на коледната елха. В празничния концерт ще участват Ева Найденова, Мария Мутафчиева, Стефан Илчев, Димитър Атанасов, Гергана Великова, Вокален Ансамбъл „Фортисимо“, Дует „Бургас“, Вокално трио Déjà vu, Група „Горещ пясък“, Група FOUR, Група „Силует“.

На 6 декември от 18 часа във Варна на площад Независимост ще започне детски коледен концерт, а след него ще бъде тържественото запалване на светлините на коледната елха и градската светлинна украса. Кулминация на тържеството ще бъде празничната заря.

Град Ловеч ще бъде огрян от светлините на коледната елха на 6 декември от 17:30 часа на площад Тодор Кирков в кв. Вароша.

Коледните светлини в Казанлък пък ще бъдат запалени на 8 декември на централния площад Севтополис. Програмата ще включва Коледно новогодишна фиеста на децата на Казанлък, посрещане на Дядо Коледа в центъра на града, както и музикална програма.