Братя Мангасариян гостуваха на радио N-JOY

Братя Мангасариян се завърнаха с нова песен и я представиха в шоуто "От 10 до 2" с Нейа по радио N-JOY.

„Луксозни глупости“ се появява след дълго затишие от страна на Силвестър Силвестров (Зюмбюл), Александър Сано (Среброто) и Владислав Петров (Кули).

Парчето е част от трилогия, която по план трябва да бъде осъществена до края на годината.

Междувременно Братя Мангасариян ще се срещнат на живо със своята публика на концерти в София на 1 май, Сливен на 2 май и Хасково на 3 май.

Предстои да направят и спектакъла „За вредата от образованието, културата и изкуството“, с елегантната намеса на Теди Москов, на 13 май в София.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.