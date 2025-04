Роби и Тино представиха новата си песен по радио N-JOY.

Двамата гостуваха в шоуто "От 10 до 2", за да представят парчето "Налей".

Песента e музикално и кинематографско пътуване в света на двама мъже, които мълчаливо се справят с живота, с мъката, с жените, и със самите себе си. Без да говори директно за любов, видеото разказва за братството. За болката, споделена между мъже. За бурята, която се случва вътре в тях, докато се борят с тази навън.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.