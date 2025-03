Вениамин и Eva Lea бяха на гости на радио N-JOY.

В разговор с водещата Нейа, двамата млади изпълнители споделиха подробности за съвместната си песен „Как да спра да те обичам“.

По парчето те работят с музикалния продуцент Ангел Проданов (Acho), Станислав Стефанов (STAN NOIR) и DJ Pancho.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.