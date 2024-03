Идея за уикенда - град Шипка

В края на работната седмица отново се отправяме на разходка с Цвети Симеонова чрез рубриката "Идея за уикенда", която се излъчва всеки петък в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

На 3 март ще отбележим Националния празник на България. Бихме могли да изредим много ключови градове, значими за нашата история и свързани с Освобождението, но няма по-емблематично място свързано с празника, от паметника на свободата на връх Шипка.

Град Шипка

В подножието на Стара планина, в красивата Розова долина, се намира град Шипка. Това е селище, съществувало още от времето на траките. От тогава датират и първите сведения за използването на Шипченския проход, в чиято основа се намира днешния град Шипка. По време на османската власт, градът е бил опожаряван три пъти, но жителите му не спират да охраняват и поддържат прохода. Точно там, на билото на планината край връх Шипка, се води една от най-важните битки в националната освободителна война.

Храм-паметник "Рождество-Христово"

Няма как да преминете през град Шипка и да не забележите Храм-паметника “Рождество Христово”, наричан още Шипченски манастир. Той представлява своеобразен паметник-костница на войниците, дали живота си в Руско-турската освободителна война. Светилището представлява красива постройка в стила на руските църкви от 17 в. Високият 42 м. централен купол е ограден от четири по-малки, завършващи със златни кубета. Когато се изправим пред църквата, със сигурност във фасадата й виждаме един прекрасен шедьовър на църковното изкуство. 17 камбани огласяват местността по време на различни чествания.

На 3-ти март в 10:00 ч. камбаните ще огласят долината по повод Националния празник на България.

Парк-музей Шипка

Паркът-музей Шипка се състои от 26 паметника, като паметникът на свободата е най-големият сред тях. Той наподобява средновековна българска крепост и се вижда от десетки километри. Построен е от доброволните дарения на целия български народ и е открит на 26 август 1934 г. Висок е 31,5 м., а до него водят 890 стъпала. Над входа на кулата се намира огромен бронзов лъв, а от другата страна са записани местата на големите битки - Шипка, Стара Загора и Шейново. В основата на паметника има голям саркофаг с костите на българските опълченци и руските войници. Останалата част от сградата представлява музей, където са изложени различни предмети, реликви и знамена, свързани с битките. Там се пази и копие на Самарското знаме – първото бойно знаме на Българското опълчение.

При хубаво и ясно време от най-горната площадка на паметника се открива красива и спираща дъха панорамна гледка към околността.

Всяка година на 3-ти март хиляди хора се качват на върх Шипка, за да почетат паметта на загиналите за свободата на България.

Разходете се из красивия малък град Шипка, посетете етнографския комплекс Чирпанлиевата къща, художествената галерия Христо Песев, в близост до града се намират редица Тракийски гробници и паметника на връх Бузлуджа.

Шипка е заобиколена от планинската верига на Стара планина. Околностите са много подходящи за излети и планински преходи, като от града тръгват няколко маркирани маршрута, които могат да се използват през всеки сезон.

