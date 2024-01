Идея за уикенда - Фестивал на маскарадните игри "Сурва"

Уеб редакторът на njoy.bg Цвети Симеонова отново представи "Идея за уикенда" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Тази седмица поканата е за едно невероятно пътешествие из българската традиция и култура. Събитие, на което на едно място се събират сурвакари, кукери, бабугери, джамалари, дервиши и мечкари.

Днес започна юбилейното 30-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва". Тази година събитието събира рекорден брой участници. Над 10 000 души ще представят своите традиции и обичаи, сред които и 17 международни трупи. В трите фестивални дни от 26 до 28 януари жителите и гостите на Перник ще могат да видят старинни български обичаи, които са живи и до днес. Маски от всички етнографски области на страната и да се запознаят с различните регионални видове маскиране.

Маскарадната обредност идва от древни времена и е съхранена до днес като част от българската фолклорна традиция. Маските в народните вярвания защитават от зловредното влияние на “нечистите сили“, а звукът на звънците, окачени около кръста на маскираните, подсилва предпазното им действие.

Снимка: Pexels / Chavdar Lungov

Фестивалната програма започна тази сутрин с откриването на Научна конференция на тема "Маскарадът и локалната общност" в Регионалния исторически музей и младежкото дефиле "Сурвакариада", в което ще участват над 1000 ученици от пернишки училища. На обед бе даден старт на конкурсните дефилета с маскарадни групи от цялата страна, а по-късно ще отворят врати творчески ателиета и маскарадни работилници за деца в Общинския младежки дом. Официалната церемония по откриването на фестивала ще е довечера от 18:00 ч.

През уикенда състезателните фестивални дефилета започват в 10 часа сутрин и продължават до следобедните часове, а програмата включва и много интерактивни игри, маскарадни работилници и ателията, фолклорен концерт и концерт на духовия оркестър Виво Монтана.

Ако искате и вие да се докоснете до маскарадните игри и красотата на националните обичаи и да се потопите в атмосферата на една вековна традиция, можете да го направите от днес до неделя. Освен с автомобил можете да се възползвате и от железопътния транспорт, като през уикенда БДЖ ще осигури допълнитени влакове и места в редовните композиции, които преминават през Перник, за удобстовото на всички желаещи да посетят фестивала.