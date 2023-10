Идея за уикенда - Белоградчишките скали

В петък отново е време за рубриката "Идея за уикенда" в обедното шоу с Нейа.

Прогнозите за тази събота и неделя са за хубаво и топло време, а тъй като есента е един от най-шарените сезони - все още подходящ за разходки, редакторът на njoy.bg - Цвети Симеонова избра да ни отведе до една от емблемите на нашата страна - Белоградчишките скали. Дори да сте ги виждали преди, струва си да отидете до там и през октомври, когато величествените скали са заобиколени от ярките цветове и мистични мъгли на есента.

Белоградчишките скали са уникален природен феномен не само в България и Европа, но и в световен мащаб. Разбира се разходката е подходящо да започне от град Белоградчик и Белоградчишката крепост "Калето. Пристигайки в града следвайте табелите и те ще ви отведат до там.

Преди милиони години скалите са били дъно на море, след като водата се оттегля варовиците се нагъват и приемат причудливите форми, които познаваме днес. Червеният им цвят се дължи на корозията на желязо в тях. Белоградчишката крепост е била използвана като туристически обект още през 14 век. По това време цар Иван Срацимир е имал лятна резиденция там, в историческите извори се споменава, че е обичал да си почива сред прохладата на скалите и да съзърцава красивите каменни форми.

Белоградчишката крепост "Калето" е една от най-запазените в България. Предполага се, че естествената защита на скалите е използвана още от времето на траките. Самата крепост е построена през 3 век от римляните, тя се състои от три двора, всеки с възможност за самостоятелна защита. През вековете тя била във владение на византиици, българи и турци и функционира непрекъснато до 1885 година.

Макар и всички да ги свързваме с крепостта "Калето", скалните образувания обхващат много по-голяма площ. Скалният комплекс се простира на близо 100 кв. км. от село Рабиша до село Белотинци. Някои от скалите достигат до 200 м. височина. Причудлите форми носят много имена - Конникът, Мадоната, Адам и Евам, Кукувицата и др.

Разходката е подходяща и за малчуганите. Родителите знаят, че децата обичат камъни във всякакви форми и размери, а тези определно ще ги впечатлят и заедно ще можете да им имисляте нови имена и да споделяте на какво ви приличат.

За финал отново ще ви припомним заредете фотоапаратите и телефоните, обуете стабилни обувки, защото скалите могат да са хлъзгави, грабвайте раниците и да потегляйте на приключение.