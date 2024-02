Идея за уикенда - Байкушевата мура

В края на работната седмица отново се отправяме на разходка с Цвети Симеонова чрез рубриката "Идея за уикенда", която се излъчва всеки петък в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

За любителите на планината, които не са запалени по ските или сноуборда, предложението е да се отправят към Пирин планина, за да видят едно емблематично дърво - Байкушевата мура.

Дървото се намира на 15 км. от град Банско посока хижа Вихрен и на около 10 минути пеша от хижа Бъндерица. След като оставите автомобила си на паркинга табелите ще ви отведат до добре изградени дървени стълби, които продължават до самото дърво. Маршрутът е лек, приятен и достъпен за цялото семейството.

Байкушевата мура е второто по възраст дърво в България на около 1300 години. Височината му е 26 м., а обиколката близо 8 м. Дървото е открито през лятото на 1897 г. от лесовъда Константин Байкушев, който по препоръка на цар Фердинанд проучва горите в Пирин.

Мурата е иглолистно дърво от семейство борови, този вид дървета растат на 1000 - 1200 м. надморска височина, в Европа се срещат два вида бяла и черна.

Байкушевата мура е от вида черна мура, с помощта на иновативна за времето си технология е изваден дървесен пръстен от мурата и по дължината на радиуса му са преброени годините – 1200 към 1897 година, което към днешна дата прави малко над 1300 години. Лесовъдите смятат се, че тя по чудо е оцеляла след голям пожар в района и затова растителността около нея е значително по-млада.

Снимка: iStock

Любопитен факт е, че названието Байкушева мура идва от бащата на Никола Вапцаров, Йонко Вапцаров, той е бил водач на няколко от експедициите на Константин Байкушев, а в последствие всеки път, когато е водел група в планината устройвал лагерите край черната мура и казва: "ще установим лагера край Байкушевата мура" и така с времето всички започнали да наричат дървото на името на неговия откривател.

От площадката до Байкушевата мура се открива невероятна гледка към Пирин планина, затова не пропускайте да проверите имате ли батерия на телефони, за да си направите снимки за спомен.

Слушайте рубриката в аудиофайла на страницата.