Трендове в социалните мрежи

Шоуто на Инспектор N-JOY в четвъртък сутрин ни потопи отново в интернет пространството и социалните мрежи чрез рубриката "Бисквитки" с Доменика Димитрова.

След тренда "Съпруга на гангстер", който беше обсъден миналата седмица, този път разглеждаме интересни трендове сред инфлуенсърите. Например осмиването на видеосъдържание, в което се разхищава храна. Surthany Hejeij е номинирана за латино "Личност на годината" от People Choice Awards. В свои видеа тя показва какво може да се сготви с количеството храна, което други инфлуенсъри разхищават. Hejeij след това носи храната на нуждаещите се.

Друга любопитна персона от социалните мрежи е Celeste Barber, която прави забавно видеосъдържание, с което се шегува с инфлуенсърите, които се презентират като перфектни.

