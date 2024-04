В новата априлска тематична рубрика в Art&Beauty, Инспектор N-JOY и Марияна Митева се завръщат към приказния свят на изкуството и ще разкрасяват петъчните сутрини с вълнуващата история на картините, които възпяват Пролетта.

Сред най-емблематичните художници на Пролетта и създател на една от най-известните картини на пролетна тема е Сандро Ботичели, чийто едноименен шедьовър "Пролет", ще бъде обект на тяхното внимание днес.

Снимка: Getty Images / Universal History Archive

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.