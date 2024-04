История на картините, възпяващи Пролетта: Джузепе Арчимболдо

Априлската живописна поредица, посветена на произведенията на изобразителното изкуство, възпяващи сезона на пролетта, днес ни отвежда до един от най известните италиански ренеснсови художници, който има славата да бъде и най-оригиналния:

Джузепе Арчимболдо, известен със своите необичайни портрети, сред които представената картина "Пролет", съставени от плодове, зеленчуци, цветя и други елементи от естествен произход, подредени така, че да образуват човешки лица, създавайки удивителни произведения, които продължават да ни пленяват със своята изобретателност.

Снимка: Getty Images

