В новия епизод на „Загубени в превода“ Инспектор N-JOY и психолога Елена Димитрова-Ангелова, разговарят за влиянието на социалните мрежи и изкривената представа за красота върху формирането на идентичност, самочувствие и себевъзприятие, техните ефекти върху психичното и физическо здраве на децата и върху взаимоотношенията им с останалите.



В рубрикате ще чуете още съвети за:

Справяне с ефектите на токсичната красота и как да съхраним самочувствието на детето си.

Тормозът в училище, свързан с външния и вътрешен вид - как да го разпознаем и да се справим с него?

Как да подобрим общуването с детето си и кой е правилният подход към него?

4-те стъпки за детоксикиране на съдържанието в социалните мрежи:

Стъпка 1: Подготовка – говори с детето си и проучи платформите и съдържанието, което детето ти вижда

Стъпка 2: Разговор – започване на дискусии за разпознаване и прочистване от токсични представи за красота; с акцент върху подхода – заедно да превърнем социалните мрежи в позитивно място, а не да оказваме контрол

Стъпка 3: Детокс – насоки за действие – детокс на профили, потребители и съдържание, което детето следва на базата на „кое ме кара да се чувствам добре?“ заедно с детето

Стъпка 4: Повторете – окуражаване на детето, споделяне на собствен опит в социалните мрежи, нов детокс на социалните мрежи всеки месец.

Чуйте разговора на Инспектор N-JOY и психолога Елена Димитрова-Ангелова в аудифайла на статията.

Your browser does not support the audio element.

Да кажем „не“ на токсичното влияние на социалните мрежи с радио N-JOY и Dove Self-esteem!