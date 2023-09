Социалната отговорност, зад която застава Dove

Инспектор N-JOY продължава разговорите за токсичната красота, като част от рубриката „Бъди уверена - промени идеала за красота!“ - на проекта Dove Self-esteem. Днес гост в рубриката е бранд мениджъра на Dove Катерина Михайлова.

Self-esteem е кампания на Dove, която цели да помогне на младите хора да изградят положително отношение към себе си и да повишат самочувствието си.

През следващата година кампанията навършва 20 години глобално и за този период е достигнала до над 69 милиона млади хора в повече от 150 страни. В България това е втора година, в която се провежда.

Кои са основните насоки върху които трябва да се обърне внимание – в обществото, в училище, в семейството и какви активности предстоят в рамките на кампанията, чуйте още от разговора на Инспектор N-JOY с Катерина Михайлова, в аудиофайла на статията.

1 от 2 момичета споделя, че токсичните съвети за красота в социалните мрежи водят до ниско самочувствие. Присъедини се към мисията на Dovе да помогне на всеки млад човек да изчисти съдържанието си в социалните мрежи още днес.

Свалете безплатно наръчника с полезни съвети за родители и деца „The confidence kit“.