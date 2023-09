Как да подчертаем своята уникалност

Тази седмица Радио N-JOY и Dove oбединиха усилия, за да помогнат на младото поколение момичета да се справи с токсичните съвети в социалните медии.

Днес, Марияна Митова и Инспектор N-JOY ни предлагат един разговор за естествената красота и уникалност и как можем да я подчертаем.

Слушай рубриката и разбери още за това: Какво ни прави уникални щом става дума за мода и как да изразяваме своя собствен стил и идентичност?

Какво е естествена красота и защо е толкова важна тя?

Нашумелите тенденции в модата, които подкрепят натуралността и естествената красота.

Как да използваме модата, за да повдигнем своята увереност и самочувствие?

Похвати в гримирането и модата, за да постигнем възможно най-естествен ефект.

Хирургичната намеса и козметичните процедури и какви са техните плюсове и минуси?

Да кажем „не“ на токсичното влияние на социалните мрежи с радио N-JOY и Dove Self-esteem!Присъедини се към мисията на Dovе да помогне на всеки млад човек да изчисти съдържанието си в социалните мрежи още днес. Свали безплатно наръчника с полезни съвети за родители и деца „The confidence kit“