Красотата през призмата на интернет пространството

Радио N-JOY и Dove oбединяват усилия, за да помогнат на младото поколение момичета да се справи с токсичните съвети в социалните медии. Днес в "Метарубрика" Инспектор N-JOY и Николай Ангелов говорят за технологичните аспекти при създаването на токсична представа за красота.

Засилената употреба на социалните мрежи влияе върху цялостното чувство за щастие, нивото на самочувствие и увереност. Но какво всъщност прави социалните мрежи толкова токсични?

Какво е дигитално изкривяване?

Какви методи се използват, за да се подобрява и изкривява външния ни вид в социалните мрежи? Какви са технологичните тенденции в последно време? Съвети и методи за разпознаване на такъв вид обработка – разликите между автентично съдържание и обработка.

Как да избегнем капана на сравнението с други потребители?

Как да избегнем ефекта на „перфектното селфи“ ?

